ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في إقليم كردستان العراق الى 40 حالة

2020/03/19 | 19:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة اعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الخميس 2020/3/19، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 40 حالة.وأكدت إن “الحالات المكتشفة في السليمانية بلغت 30 حالة و9 حالات في اربيل وحالة واحدة في دهوك تم اكتشافها اليوم صباحا”.

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