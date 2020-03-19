رئيس وزراء غير جدلي من مصلحة الجميع

2020/03/19 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير حبيب الميالي استنادا ً الى النص الدستوري في المادة 76 من الدستور والتي توضح طريقة تعين رئيس الوزراء والآلية التي من خلالها تشكيل الحكومة وتعين الوزراء والتي من خلالها . رئيس الجمهورية , يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.فإن دور رئيس […]

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