وكيل السيستاني لقيادات قوات العتبات: لا يمكن التعامل مع من يفتري على المرجعية

2020/03/19 | 19:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى أحمد الصافي، وكيل المرجع الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني، يوم الخميس، 19 آذار، 2020، بقادة قوات العتبات التي قررت مؤخراً الانتقال من هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة الدفاع.وقال […]

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