ترامب : واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا

2020/03/19 | 19:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد “خلال أسابيع”، لافتا إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا.وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي: “بعد بضعة أسابيع سنتمكن من إحراز نتائح بخصوص اللقاح، وذلك بعدما كنا نعتقد أن الأمر سيتطلب وقتا طويلا”.وتابع: […]

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