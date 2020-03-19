شاهد:المؤتمر الصحفي للرئيس الامريكي ترامب بشأن لقاح كورونا

2020/03/19 | 19:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، البدء بإجراءات لتجريب لقاء وباء كورونا.لمشاهدة المؤتمر الصحفي اضغط هنا

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