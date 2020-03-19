صحة كردستان تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا لامرأة بعمر 63 عاماً

2020/03/19 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

خلية الازمة في ديالى تصدر 5 قرارات

يتبع .......

بغداد اليوم- كركوك

اعلنت محكمة تحقيق كركوك، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مجموعة متهمين بكسر حظر التجول وآخرين ضاعفوا أسعار البقالة.





وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "محكمة تحقيق كركوك قامت بتوقيف سبعة

بغداد اليوم _ النجف

أجاب المرجع الاعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، على استفتاء بشأن شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة.

حمل الاستفتاء السؤال التالي: هل "يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاج

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