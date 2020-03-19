2020/03/19 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع .......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في ديالى تصدر 5 قرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خلية الازمة في ديالى تصدر 5 قرارات
يتبع .......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في ديالى تصدر 5 قرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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