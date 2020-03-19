تحقيق كركوك تتخذ اجراءات بحق متهمين بكسر حظر التجوال وآخرين ضاعفوا اسعار البقالة

2020/03/19 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

اعلنت محكمة تحقيق كركوك، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مجموعة متهمين بكسر حظر التجول وآخرين ضاعفوا أسعار البقالة.





وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "محكمة تحقيق كركوك قامت بتوقيف سبعة متهمين كسروا قرار حظر التجول الذي فرضته خلية الأزمة".





وأضاف أن "المحكمة اتخذت إجراءات قانونية مماثلة بحق أربعة بقالين ضاعفوا اسعار الخضراوات، فيما حذرت المخالفين للتعليمات الصحية ونصحت بضرورة الالتزام بالتوجيهات وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية".

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أجاب المرجع الاعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، على استفتاء بشأن شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة.

حمل الاستفتاء السؤال التالي: هل "يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاج

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