نائب يشيد بدور الوفد الصيني لمكافحة كورونا ويصفهم بـ

2020/03/19 | 19:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداشاد النائب عن محافظة البصرة ، عضو كتلة صادقون النيابية عدي عواد ، اليوم الخميس ، بجهود الوفد الصيني "الطبي" الذي ساهم بمساعدة المؤسسات الصحية العراقية في مواجهة فايروس كوروناوقال عواد في بيان صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "الشعب العراقي يتقدم بخالص الشكر والامتنان الى دولة الصين والوفد المرسل من قبلها الى العراق لمساعده في مكافحة فايروس كورونا". واكد ان" دولة الصين ووفدها المرسل من اصحاب " النخوة" الذين وقفوا مع الشعب العراقي في ازمته".واضاف ان" الوفد الصيني ساهم بشكل كبير في مساعدة المؤسسات الصحية العراقية لمكافحة فايروس كورونا ".واوضح ان" دولة الصين اثبتت بشكل قاطع بانهم اصحاب نخوة ولم تجمعهم مع الشعب العراقي المصالح فقط".

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