إصابة أمير موناكو ضحية جديدة لفيروس كورونا

2020/03/19 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن القصر، الخميس، أن الأمير ألبير أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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