2020/03/19 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]اعلنت خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة النجف، الخميس، عن وجود 9 اصابات مؤكدة بالفيروس و12 مشتبها به و16 ملامسين، وفينا اشارت الى تقليص عدد اعضاء اللجنة، سجلت "عتبها" على بعض المواطنين الذين خرقوا حظر التجول بالمحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تعلن 9 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا و12 مشتبها به و16 ملامسا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تعلن 9 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا و12 مشتبها به و16 ملامسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).