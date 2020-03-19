مدير الدفاع المدني: انجزنا تعفير أكثر من 3 الاف موقع بالتعاون مع الحشد الشعبي

2020/03/19 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الخميس، عن تعفير أكثر من 3 الاف موقع بالتعاون مع الحشد الشعبي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي حاضر معنا في جميع الكوارث.وقال بوهان في مؤتمر صحافي مشترك عقد بمبنى مديرية إعلام الحشد الشعبي وتابعته وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي عودنا على

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