الساعدي: حملة “وعي” تسير بثلاثة اتجاهات وانجزت جزءا كبيرا من واجباتها

2020/03/19 | 20:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الإعلامي باسم حملة “وعي” مؤيد الساعدي، الخميس، أن الحملة تسير بثلاثة اتجاهات طبية وإعلامية وميدانية بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحملة أنجزت جزءا كبيرا من واجباتها.وقال الساعدي في مؤتمر صحافي مشترك عقد بمبنى مديرية إعلام الحشد الشعبي وتابعته وكالة صدى، إن “حملة وعي انطلقت بعد ساعات من

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