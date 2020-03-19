2020/03/19 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت محافظة ذي قار، مساء اليوم الخميس ، اول حالة وفاة لمريض يبلغ من العمر ٨٨ عاما من سكنة قضاء سيد دخيل.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في تصريح لـ"كلكامش برس"، ان المتوفى كان راقدا في مستشفى الحسين التعليمي ويعاني من عجز كلوي وعجز في القلب بالاضافة الى عجز في الجهاز التنفسي.واضاف الجابري، ان المصاب توفى اليوم الخميس، وتم اخذ عينة منه وإرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد للتأكد من مدى إصابته بهذا الفيروس.مبينا ان نتائج الفحص المختبري كانت موجبة أي انه مصاب بفايروس كوروناواوضح انه سيتم دفن جثمانه محليا وفق معايير منظمة الصحة العالمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن اولى وفياتها بكورونا لمريض ناهز الـ 90 عاماً) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن اولى وفياتها بكورونا لمريض ناهز الـ 90 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).