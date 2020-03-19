2020/03/19 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية ، مساء اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماًوقالت صحة السليمانية في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، إنه "استمراراً لعمليات الفحص والبحث عن المشتبه بهم، تم تشخيص إصابة امرأة في مدينة السليمانية بفيروس كورونا ".وأضاف البيان أن "المصابة تبلغ من العمر 63 عاماً وهي والدة حالة أخرى أعلن عنها أول أمس".وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 41 حالة موزعة على السليمانية (31) وأربيل (9) ودهوك حالة واحد.ومن بين مجموع المصابين في إقليم كردستان، تماثل 13 مصاباً للشفاء، كما سُجلت حالة وفاة واحدة.

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