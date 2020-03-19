نصائح للتصدي لكورونا استمدت من استجابة الصين للوباء

2020/03/19 | 20:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تتشابه التأثيرات المدمرة لفيروس كورونا الجديد في بعض النواحي مع ما قد نراه في زمن الحرب من ارتفاع حصيلة القتلى وفرض عمليات الإغلاق على مستوى الدول وتدهور سوق الأوراق […]

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