مدير نجدة بغداد يوجه بتشديد اجراءات حظر التجوال ومحاسبة جميع المخالفين

2020/03/19 | 20:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير نجدة بغداد العميد علي كريم، الخميس، بتشديد اجراءات حظر التجوال ومحاسبة جميع المخالفين.وقال كريم في بيان تلتقه وكالة صدى، “وجهنا جميع الدوريات في جانبي الكرخ والرصافة بتشديد اجراءات حظر التجوال ومحاسبة جميع المخالفين”.وطالب كريم جميع المواطنين بـ”التعاون مع الاجهزة الامنية وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامة

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