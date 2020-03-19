صحة ذي قار: تسجيل اول حالة وفاة بفايروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر ٨٨ عاما

2020/03/19 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار سجلت محافظة ذي قار اول حالة وفاة لمريض يبلغ من العمر ٨٨ عاما من سكنة قضاء سيد دخيل وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري, في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان المتوفى كان راقدا في مستشفى الحسين التعليمي ويعاني من عجز كلوي وعجز في القلب بالاضافة الى […]

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