2020/03/19 | 20:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة الذاتية تفرض حظرا للتجوال في جميع مناطقها

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