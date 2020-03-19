2020/03/19 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسامة الفيلي الاسبوع القادم هو الاسبوع الاهم الذي سيمر على العراق في ازمة ( كورونا فايروس ) كل الدول التي سبقتنا كان انتشار الفايروس في الاسبوع الثاني بمثابة انفجار وخروج البلد عن السيطرة ، يمكن ان نقول ان الفايروس في فترة حضانة على امل ان لا نصحوا على كارثة قد تقود البلد الى المجهول في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (14 يوم كفيلة اما نكون او لا نكون ؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (14 يوم كفيلة اما نكون او لا نكون ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).