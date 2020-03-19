مدير صحة الكرخ يكشف عن مناطق ’’مقلقة’’ ببغداد سجلت اصابات بكورونا

2020/03/19 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ، الخميس، عن مناطق وصفها بالقلقة في بغداد سجلت إصابات بكورونا فيما كشف عن التوزيع الجغرافي الدقيق للمصابين بكورونا.وقال الحجامي بمنشور على صفحته بموقع (فيس بوك) التوزيع الجغرافي للحالات المشخصة في الكرخ مع تقييم للوضع: -حالتان في الكاظمية محلة 440 و 427.[…]

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