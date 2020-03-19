خوفاً من «كورونا»: حالة طوارئ غير معلنة في سوريا

2020/03/19 | 20:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل تدريجي، أعلنت السلطات السورية عن سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بالاحترازية لتفادي انتشار فيروس «كورونا»، ومن ضمنها، إغلاق كافات المؤسسات التعليمية والرياضية ثم تلا ذلك إلغاء تدريجي للعديد من

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