خدعة إستباحت وطن !

2020/03/19 | 20:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج بكت الأقلام وتبددت الاحلام وتوقدت الذاكرة في الذكرى الـ 17 لإحتلال العراق فها نحن نقف وقفة حداد ونذرف دموعا غزيرة ننعى بها عراقا ذهب ضحية مؤامرة كبرى أوهمت […]

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