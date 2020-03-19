السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود / 2

2020/03/19 | 20:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي كان الأمام الكاظم(ع) هو من الأئمة المعصومين الذين اتفقت عليه كافة الفرق الإسلامية على علمه وتقواه وزهده وكان يشار اليه بالبنان من مختلف علماء المذاهب […]

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