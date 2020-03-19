بارزان في المصادر والمراجع اليهودية عرض ونقد القسم الأول

2020/03/19 | 20:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.فرست مرعي المقدمة في العصور القديمة كانت الديانة اليهودية ديانة توحيد في محيط وثني، وكانت تكتسب هويتها من هذا التمايز الواضح والبسيط، أما في العصور الوسطى الغربية وفي العالم […]

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