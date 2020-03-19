هل توفي وزير دفاع صدام حسين؟ العدل تجيب

2020/03/19 | 20:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة العدل العراقية يوم الخميس الانباء التي تواردت من بعض وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن وفاة سلطان هاشم وزير الدفاع السابق إبان عهد نظام صدام حسين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن “الانباء التي تواردت بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم عارية عن الصحة”.

ودعت الوزارة إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الانباء التي تتعلق في الشأن الداخلي للبلد وبضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له".

وأشارت إلى "أن السجين يتمتع بصحة جيدة ويعامل وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي اقرها الدستور العراقي بهذا الشأن".

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