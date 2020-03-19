الرئيس صالح يتلقى اتصالاً من ملك الاردن لبحث التعاون في مواجهة كورونا

2020/03/19 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية التعاون في مواجهة كورونا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية تلقى، اليوم الخميس 19-3-2020، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى، خلال المكالمة، بحث التطورات المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وسبل تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهته ومنع انتشاره وبما يضمن صحة وسلامة ابناء الشعبين العراقي والأردني وشعوب المنطقة عموماً".وشدد الرئيس صالح على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً للأشقاء في المملكة الصحة والسلامة".

كما تم في الاتصال استعراض الأوضاع في المنطقة، وأكد جلالة الملك دعم الأردن الكامل لاستقرار العراق وازدهاره، بحسب البيان.

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الخميس (19 آذار 2020)، عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين وقادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الزرفي استقب

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ، تجميد اموال 5 كيانات بتهمة الارهاب.

وقال اللجنة في قرار حمل الرقم 21 لسنة 2020 وحصلت ( بغداد اليوم ) على نسخة منه انها قررت تجميد الاموال المنقو

بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة المتحدة، الخميس (19 آذار 2020)، أجلاء عددا من قواتها في العراق.

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن بريطانيا قررت اجلاء عددا من قواتها في العراق بسبب فايروس كورونا.

وفي وقت سابق كشف من اليوم الخميس، المتحدث الرسمي لل

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