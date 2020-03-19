2020/03/19 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

نفت وزارة العدل، الخميس (19 آذار، 2020) الانباء التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم .

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الانباء التي تواردت بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم عارية عن الصحة”، داعيه الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الانباء التي تتعلق في الشأن الداخلي للبلد وبضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له".

وأشارت الى ان "السجين يتمتع بصحة جيدة ويعامل وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي اقرها الدستور العراقي بهذا الشأن".

وحُكم على سلطان هاشم، بالإعدام شنقًا بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولقد كان من المقرّر إعدامه في 11 سبتمبر / أيلول 2007، لكن لم ينفّذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس ونائب الرئيس آنذاك.

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت إيطاليا ، الخميس، بوفياتها بسبب فايروس كورونا المستجد، دولة الصين لأول مرة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، أن عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا تجاوز عدد الوفيات في الصين.

واضافت أن إيطاليا سجلت 3405 حالة وفاة بف

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن كادر الانعاش الباطني بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وضع في الحجر الصحي بسبب ملامستهم لمريض مصاب بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كادر

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس 98 آذار، 2020) عن وضع معين قال إنه ان تحقق فلن يسمح للدولة بدفع رواتب الموظفين.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "العراق في ازمة حقيقية بسبب ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة العدل العراقية توضح حقيقة وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة العدل العراقية توضح حقيقة وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).