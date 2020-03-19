الاردن: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 69

2020/03/19 | 20:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الخميس، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن ارتفع إلى 69.

وقالت الوزارة إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الأردن وصل إلى 69 إصابة، بما فيها الحالة التي شفيت من المرض".

وأوضح مصدر لقناة "المملكة" أن الإصابات الجديدة تشمل حالة من إربد وحالة بالحجر، والبقية من المخالطين لمصابين.

وكان وزير الصحة سعد جابر، قد صرح يوم الأربعاء بأن عدد الإصابات بالفيروس في الأردن وصل إلى 56 إصابة، بما فيها الحالة التي شفيت من المرض.

وأوضح جابر أن هذه الحالات تضم 42 أردنيا و3 عراقيين و6 فرنسيين و3 بريطانيين وأرجنتينيا وفلبينية.

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