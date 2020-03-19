العتبة الكاظمية توجه ببيان رسمي رسالة للزائرين

2020/03/19 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

نفت وزارة العدل، الخميس (19 آذار، 2020) الانباء التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم .

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الانباء التي تواردت بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ع

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت إيطاليا ، الخميس، بوفياتها بسبب فايروس كورونا المستجد، دولة الصين لأول مرة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية، أن عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا تجاوز عدد الوفيات في الصين.

واضافت أن إيطاليا سجلت 3405 حالة وفاة بف

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر طبي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن كادر الانعاش الباطني بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وضع في الحجر الصحي بسبب ملامستهم لمريض مصاب بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كادر

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