العدل تنفي الأنباء المتداولة حول وفاة سلطان هاشم أوزير دفاع نظام صدام

2020/03/19 | 20:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل تنفي ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة سلطان هاشم نفت وزارة العدل، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن وفاة وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم أحمد.وقالت […]

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