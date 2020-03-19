كورونا قوم عند قومٍ فوائد

2020/03/19 | 20:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسل جمال يتكلم البعض عن وباء كورونا كأنه غول يترنح ويرقص ليدمر الإنجاز البشري، الذي يناهز الألفين ميلادية، وأكثر منها حجرية بشكل مبالغ به، لسبب بسيط وهو أنَّ الوباء الفايروسي […]

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