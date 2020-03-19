نائب وزير الصحة الإيراني: إيران مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة للسيطرة على فيروس كورونا

2020/03/19 | 20:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، اليوم الخميس، ان بلاده مستعدة للتعاون مع امريكا للسيطرة على كورونا.

وقال رئيسي، بحسب ما نقلت وسائل اعلام ايرانية ان "إيران مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة الامريكية للسيطرة على فيروس كورونا".

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