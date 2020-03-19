المحمداوي: تكليف الزرفي يشكّل خرقاً دستورياً وهو محسوب على الجانب الأميركي

2020/03/19 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة رفض النائب عن تحالف الفتح كريم المحمداوي، اليوم الخميس، تكليف عدنان الزرفي لتأليف الحكومة.ورأى المحمداوي أنّ “تكليف الزرفي يشكل خرقاً دستورياً كبيراً وهو ليس مقبولاً على الساحة الشيعية والشعبية”.وقال المحمداوي لقناة الميادين وتابعته وكالة “العهد نيوز” إنّ “الإدارة الأميركية تريد أن تسيطر على الوضع العراقي وعلى الزرفي الاعتذار عن تأليف […]

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