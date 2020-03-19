شرطة ذي قار تعتقل عدد من المطلوبين قضائيا شمال المحافظة

2020/03/19 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائيا في قضاء الرفاعي شمال المحافظة.وذكر بيان لاعلام شرطة ذي قار تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من أفواج الطوارئ ومديرية شرطة الرفاعي نفذت ممارسة أمنية شاملة من خلال تكثيف عمل السيطرات الواقعة على مداخل […]

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