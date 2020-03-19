الصحة تعلن ببيان جديد تسجيل 15 اصابة بكورونا وتكشف مجمل الاصابات والوفيات بالبلاد

2020/03/19 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

قال الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، إن بلاده المملكة تمر بأزمة صعبة بسبب وباء كورونا المستجد، فيما أكد ثقته بتجاوز الأزمة على الرغم من قسوتها.

وذكر سلمان بن عبد العزيز في خطاب له، أن "السعودية م

بغداد اليوم – بغداد

أكد مصدر حكومي، الخميس (19 اذار 2020)، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل، ولا علاقة لها بحظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد كوفيد-19.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الثلاثاء

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت العتبة الكاظمية، اليوم الخميس، بياناً تضمن توجيهاً رسميا الى الزائرين المتجهين صوب مرقد الامام الكاظم بمناسبة حلول ذكرى استشهاده.

ودعا الأمين العام للعتبة حيدر حسن الشمّري، في البيان الزائرين إلى "الالتزام بتوصيات

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