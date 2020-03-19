الزرفي يؤكد للسفير المصري ان الحكومة تضع العلاقات الخارجية على سلم أولوياتها

2020/03/19 | 21:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، ان الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الزرفي استقبل سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والأقليمي والدولي".

واضاف ان "الزرفي أكد أن الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها".

وتابع "من جهته اعرب السفير موسى عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العراق، متمنيا للحكومة الجديدة النجاح في تلبية متطلبات الشعب العراقي".

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