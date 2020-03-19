الزرفي يستقبل السفير المصري في بغداد

2020/03/19 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستقبل رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، السفير المصري علاء موسى في مكتبه واكد على على أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والأقليمي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى وأكد على أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والأقليمي والدولي"، مبينا أن "الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها".من جهته اعرب السفير موسى عن "دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العراق"، متمنيا "للحكومة الجديدة النجاح في تلبية متطلبات الشعب العراقي".

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