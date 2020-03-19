مدرب ارسنال يشهر البطاقة الحمراء بوجه

2020/03/19 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف نادي آرسنال الانكليزي ، مساء اليوم الخميس ، آخر تطورات الحالة الصحية للإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.وأكد النادي اللندني، في بيان رسمي، تحسن الحالة الصحية للمدرب، خلال تواجده بالعزل الصحي في منزله.وتابع "تم إغلاق مركزي التدريب لتعقيمهما، بعد تشخيص ميكيل بالفيروس، لكن أعيد فتحهما الآن بقوة عاملة صغيرة، للحفاظ على المرافق ودورات التدريب".وأضاف "هناك عدد من الموظفين، بما في ذلك أرتيتا وفريق الرجال، يُعزلون حاليًا في المنزل".وواصل البيان: "يسعدنا القول إن ميكيل يشعر بتحسن كبير، إنه في حالة معنوية جيدة، وبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة مع المدربين، ويتحدث إلى اللاعبين بانتظام".وأكمل "تقيم فرق النساء والأكاديميات حاليًا في المنازل، ويتطلع جميع لاعبينا إلى العودة لملاعب التدريب، بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".وأتم البيان "تم منح اللاعبين تدريبًا محددًا، وأنظمة غذائية لتنفيذها في المنزل، وهم على اتصال يومي مع مدربينا وموظفي الدعم".

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