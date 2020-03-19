إيطاليا تتجاوز الصين في وفيات فيروس كورونا

2020/03/19 | 21:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، نظيرتها في الصين، مساء اليوم الخميس.واكدت تقارير طبية ، ارتفاع أعداد الوفيات في إيطاليا لتصل إلى 3405 حالات وفاة.واضافت، ان أعداد المصابين بالمرض ارتفعت في عموم البلاد لتصل إلى أكثر من 41 ألف حالة إصابة جديدة، ما يعني اكتشاف 5 آلاف و322 إصابة جديدة في يوم واحد.وتقدر أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين، بـ 3242 حالة وفاة، منذ تفشي المرض في البلاد في كانون الأول الماضي 2019.وانحسرت أعداد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا في الصين، بعد أسابيع من الإجراءات الطبية الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس، الذي ظهر لأول في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول الماضي 2019.

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