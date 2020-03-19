القبض على 9 متهمين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

2020/03/19 | 21:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على تسعة متهمين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة في الديوانية.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات من تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالحبوب المخدرة بعد جمع المعلومات عنه من قبل المصادر الخاصة".واضافت "ألقت مفارز مركز شرطة الإصلاح القبض على متهمين بالقتل مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤٠٦"، مبينة انه "تمكنت دوريات مركز نفر من إلقاء القبض على ٣ أشخاص يستقلون عجلة نوع اوبل ودراجة نارية نوع ستوتة بسبب الصيد الجائر".واكدت ان "دوريات مركز شرطة الشنافية فقد ألقت القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم الواجب".واشارت الى ان "دوريات مركز السدير وسيطرة عفك وألقت القبض على شخصين أيضا الأول متهم بأخذ المال بالقوة، اما المتهم الآخر فقد وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد".

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