برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على انتقال راكيتيتش

2020/03/19 | 21:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوف فريقه الحالي برشلونة الإسباني مؤكداً.ويتبقى في عقد راكيتيتش مع البلوغرانا موسم واحد فقط، وهو ما يدفع إدارة النادي الكتالوني للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.العودة إلى إشبيلية وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلًا عن تقارير إسبانية، إن مسؤولي برشلونة تلقوا اتصالات جادة من إشبيلية في الأيام

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