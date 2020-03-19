الصحة: ارتفاع حصيلة اصابات وباء كورونا الى 192 والوفيات 13 شخصاً

2020/03/19 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة الصحة والبيئة، ليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا.وقال بيان مقتضب اطلعت عليه “يس عراق”، انه تم اجراء ٦١ فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥ موزعة كالتالي:- – ٤ حالة في الرصافة – ٥ حالة في النجف – ٣ حالة في بابل – حالة […]

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