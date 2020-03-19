رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً من الملك الأردن لبحث تطورات كورونا وأوضاع المنطقة

2020/03/19 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، تلقي رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة الاردنية الملك عبد الله الثاني.وقال بيان للرئاسة اطلعت “يس عراق”، عليه، انه “جرى، خلال المكالمة، بحث التطورات المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وسبل تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهته ومنع انتشاره وبما يضمن صحة وسلامة ابناء الشعبين العراقي والأردني […]

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