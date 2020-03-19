2020/03/19 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الخميس، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء حالة واحدة.وقالت الدائرة في بيان لها إن “صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات موجبة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد الحالة الاولى هي لمواطن بعمر 54 سنة والحالة الثانية هي لشاب بعمر 31 سنة والحالة الثالثة هي لفتاة بعمر 16 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تعلن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تعلن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).