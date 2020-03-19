كاتب ايزيدي يجمع الادعية والاقوال الدينية الايزيدية في كتاب

2020/03/19 | 21:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم للايزدية ادعية واقوال وابيات وقصائد دينية كثيرة حافظوا عليها من صدر الى صدر دون تدوين وكتابة ورغم ذلك بقت هذه الأدعية والاقوال الى الان.كتاب اقوال وابيات وقصائد وادعية الايزيدية، من اعمال الكاتب الايزيدي “بير ايزدين” وتم ترجمته الى اللغة العربية من قبل “فرماز غريبو” ويتضمن الكتاب العشرات من …

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