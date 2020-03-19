طبابة الحشد تعفر قاطع الصفرة في ديالى

2020/03/19 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الخميس، حملة لتعفير قاطع الصفرة في محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي شرعن كوادر مديرية الطبابة بتعفير قاطع الصفرة في محافظة ديالى وجميع النقاط المرابطة و مقر العمليات ومقر الاستخبارات المشتركة والاماكن العامة.

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