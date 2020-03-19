2020/03/19 | 21:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة- لاحق للبيان السابق ليوم الخميس الموافق ١٩ آذار ٢٠٢٠ تم اجراء ٦١ فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥ موزعة كالتالي:- ٤ حالة في الرصافة ٥ حالة في النجف ٣ حالة في بابل حالة واحدة في ذي قار حالة واحدة في البصرة حالة واحدة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة العراقية تعلن عن اصابة 192 شخص بكورونا و وفاة 13) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة العراقية تعلن عن اصابة 192 شخص بكورونا و وفاة 13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).