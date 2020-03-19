2020/03/19 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلك: الكتل السنية لم تتوصل بعد لقرار دعم الزرفي من عدمه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلك: الكتل السنية لم تتوصل بعد لقرار دعم الزرفي من عدمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).