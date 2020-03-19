العراق يسجل 15 حالة جديدة بكورونا لترتفع عدد الإصابات إلى 192

2020/03/19 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 192.وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)….اليوم الخميس أنه “تم اجراء ٦١ فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥”.وأوضحت أن الإصابات توزعت كالتالي: ٤ حالة في الرصافة، ٥ حالة في النجف، ٣ […]

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